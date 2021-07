Lo scorso novembre il teardown di un APK di Benessere Digitale aveva svelato che Google stava lavorando ad una singolare funzione per Benessere Digitale chiamata “Heads Up“. La funzione, arrivata sui dispositivi Pixel solo alcuni mesi dopo, è stata studiata per tutelare la sicurezza degli utenti che hanno la cattiva abitudine di guardare lo smartphone mentre camminano.

Heads Up sbarca su tanti altri smartphone

Ebbene, sembra che Heads Up per Benessere Digitale stia iniziando a trovare posto anche su smartphone non Pixel, come sottolineano i colleghi di XDA. Aggiornando l’applicazione all’ultima versione disponibile, infatti, alcuni smartphone OnePlus e ASUS hanno iniziato a mostrare la voce all’interno del pannello delle impostazioni di Benessere Digitale.

Come viene riportato all’interno delle schermate iniziali di utilizzo della funzione, “se stai camminando mentre utilizzi il tuo telefono, ricevi un promemoria di prestare attenzione a ciò che ti circonda. Utilizzare con attenzione. Heads Up non rimpiazza il prestare attenzione all’ambiente circostante.” La funzionalità utilizza le informazioni provenienti da alcuni sensori per scoprire se un utente sta utilizzando lo smartphone mentre cammina, mostrando appunto una notifica pensata per avvisare circa i pericoli derivanti dal non prestare attenzione all’ambiente circostante.

Se volete provare la funzione sul vostro smartphone non Pixel, potete aggiornare l’app all’ultima versione disponibile tramite il badge del Play Store sottostante e cercare la voce all’interno del pannello delle impostazioni.

Download Benessere Digitale