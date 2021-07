Anche Banggood ha deciso di festeggiare la recente vittoria della nazionale italiana di calcio ai campionati europei, con una ricca serie di promozioni valide fino al 31 luglio. Sono tantissimi i prodotti in promozione, a partire ovviamente dagli smartphone, ma senza dimenticare prodotti per il tempo libero, computer e molto altro.

Tanti sconti e un regalo su Facebook

Scade lunedì 19 luglio il concorso sulla pagina Facebook di Banggood Italia che mette in palio tre speaker Bluetooth. Partecipare è molto semplice, vi basta seguire le istruzioni riportate su questa pagina: usate le emoji indicate per mostrare il vostro affetto per il vostro giocatore preferito. Saranno selezionati tre commenti che si aggiudicheranno il premio, a patto di seguire la pagina. Tutti i dettagli su questo post Facebook.

Tra le offerte più interessanti troviamo ad esempio POCO M3 Pro 5G, uno degli smartphone più interessanti della fascia medio-bassa del mercato. La versione 4-64 GB è proposta in questi giorni a poco più di 150 euro, un prezzo decisamente allettante viste le caratteristiche tecniche dello smartphone. Potete acquistarlo utilizzando questo link.

Cercate un notebook a basso costo, magari per i figli che vanno a scuola? Ecco Teclast F7 Plus III, schermo da 14.1 pollici, 8 GB di RAM, SSD sa 256 GB e un case interamente in metallo. Con la spedizione dall’Europa lo pagate poco più di 310 euro, utilizzando il coupon BGITT7P3CZ, utilizzando questo link.

La pandemia vi ha portato a lavorare da casa e non avete una poltrona degna di questo nome? Ecco il modello Blitzwolf BW-GC2 che fa al caso vostro, perfetta anche per il gaming. È dotata di schienale reclinabile, cuscino per appoggiare le gambe, cuscino lombare e cervicale, per una perfetta postura durante il lavoro o il gioco. Con il coupon BGYSBWGC1 la pagate poco meno di 85 euro, con questo link.

E per la vostra mobilità ecco ENGWE EP-2 Pro, una e-bike fat tyre, con motore da 750 W, velocità fino a 45 Km/h, ottima anche per le escursioni in montagna, dove la fatica si fa sentire presto. È pieghevole, quindi non avrete difficoltà a caricarla in macchina, e grazie al coupon potete pagarla circa 870 euro invece di 1.300 euro.

Per ottenere il codice vi basta visitare questa pagina (da PC desktop) o questa (da mobile), cercare l’offerta della e-bike e cliccare su “coupon”, per caricare il codice sconto sul vostro account. Al momento dell’ordine potrete applicare lo sconto per ottenere la bici a un prezzo davvero imbattibile. La bici viene spedita dai magazzini europei, con consegna rapida e senza costi aggiuntivi.

A questo proposito vi ricordiamo che dal primo luglio i prezzi di Banggood sono comprensivi di IVA e dazi doganali (per la merce spedita da Cina e Hong Kong). In questo modo non dovrete pagare nulla al momento dell’arrivo della merce in Italia, né dazi né IVA, visto che se ne occupa direttamente il venditore.

Cosa state aspettando? Visitate subito le due pagine (desktop e mobile) dedicate alla promozione che celebra la vittoria degli azzurri ai campionati europei di calcio e risparmiate sui vostri acquisti.

Informazione Pubblicitaria