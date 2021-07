Nuovi aggiornamenti in distribuzione nella giornata di oggi, tre dei quali piuttosto sorprendenti: a ricevere novità sono infatti non solo ASUS ZenFone 8 e Huawei Watch Fit, ma anche Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+ e Samsung Galaxy Tab Active 2, con ormai quattro anni sulle spalle.

Novità aggiornamento ASUS ZenFone 8

Iniziamo da ASUS ZenFone 8, che si aggiorna in questo ore con alcune novità interessanti. Il firmware attualmente in distribuzione porta infatti miglioramenti nell’efficienza del sistema, nuove funzionalità e patch di sicurezza più recenti. Ecco il changelog completo:

ottimizzata la stabilità del sistema

migliorata la modalità tasca

ottimizzata la qualità delle chiamate telefoniche

migliorata la qualità fotografica

aggiunta la funzione “tocca per mostrare” all’Always On Display

migliorate le prestazioni a livello termico per ASUS Camera

ottimizzate le temperature durante la sospensione delle chiamate

abilitato il VoLTE e il VoWiFi con Vodafone e Deutsche Telekom (in Olanda), con Deutsche Telekom (in Ungheria)

abilitato il VoLTE con Vodafone (in Irlanda)

abilitato il VoWiFi con MTS (in Russia)

patch di sicurezza aggiornate a maggio 2021

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+ e Samsung Galaxy Tab Active 2

A più di quattro anni di distanza dal lancio, si aggiornano ancora una volta Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+, anche se per il momento l’update pare riguardare la Bolivia. Si tratta del firmware G95xFXXUCDUE1, che porta con sé le patch di sicurezza di maggio 2021 e di conseguenza la correzione a diverse vulnerabilità. Naturalmente non viene introdotta alcuna funzionalità aggiuntiva.

Samsung Galaxy Tab Active 2 sta invece ricevendo in Italia il firmware T395XXSCCUF4, sempre basato su Android 9 Pie: in distribuzione sono le patch di sicurezza di luglio 2021, con la correzione a decine di vulnerabilità. Anche in questo caso si tratta di un prodotto uscito nel 2017.

Novità aggiornamento Huawei Watch Fit

Chiudiamo le novità con Huawei Watch Fit, che si aggiorna in queste ore a livello globale con la versione 1.0.5.12 (circa 15 MB il download richiesto). In base a quanto riportato all’interno del changelog, le novità comprendono la possibilità di aggiungere uno sblocco con password e di rifiutare le chiamate in arrivo con messaggi di testo: quest’ultima funzione è supportata solo dagli smartphone Android con l’ultima versione dell’app Huawei Health.

Come aggiornare ASUS ZenFone 8, Samsung Galaxy S8, S8+, Galaxy Tab Active 2 e Huawei Watch Fit

Per aggiornare ASUS ZenFone 8 è sufficiente recarsi nella sezione delle impostazioni dedicata agli aggiornamenti di sistema. Per aggiornare Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy Tab Active 2 potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per quanto riguarda invece Huawei Watch Fit potete avviare l’aggiornamento dall’app Huawei Health, mantenendo lo smartphone collegato allo smartwatch durante l’intera procedura.