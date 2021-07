A stretto giro dal rilascio della beta 3 di Android 12 per tutta la gamma Google Pixel (dal modello 2 fino a Pixel 5), il team in carico allo sviluppo di Android TV ha pubblicato la beta 3 di Android 12 per Android TV. Scopriamo tutte le novità tramite l’indice sottostante.

Interfaccia utente

Il cuore di Android TV è ovviamente l’interfaccia e con la beta 3 troviamo alcune piccole ma interessanti novità:

supporto ai background sfocati: gli sviluppatori possono adesso sfruttare le API RenderEffect e WindowManager per applicare e personalizzare i background sfocati della UI;

supporto alla UI a risoluzione 4K: per garantire una resa dell’immagine ad alta risoluzione, ovviamente sui dispositivi supportati, la beta 3 di Android 12 per Android TV supporta il rendering della UI a risoluzione 4K.

Privacy e sicurezza

Al fine di rendere più sicura l’esperienza di utilizzo di Android TV, il team di sviluppo dell’area privacy ha iniziato a integrare alcune delle nuove accortezze di Android 12 che abbiamo visto su mobile anche nella beta 3 per Android TV:

indicatori di accesso per microfono e fotocamera: proprio come su mobile, le applicazioni che fanno utilizzo della fotocamera e del microfono comportano l’attivazione dei rispettivi indicatori nella UI, come mostrato nella GIF sottostante;

controlli di accesso generale per microfono e fotocamera: gli utenti di Android 12 per Android TV potranno attivare/disattivare l’accesso alla fotocamera e al microfono tramite un apposito menu nelle impostazioni di Android TV.

Ulteriori novità della beta 3 per Android TV sono disponibili nella nota ufficiale rilasciata dalla compagnia. Gli utenti che già utilizzano la beta riceveranno la notifica di aggiornamento OTA nel corso delle prossime ore.

Potrebbe interessarti anche: Google rilascia la terza beta di Android 12: ecco tutte le novità