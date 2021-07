Gli ultimi giorno sono stati caratterizzati da numerosi rumor su Xiaomi Mi MIX 4 e la MIUI 13 come, ad esempio, quello relativo al possibile prezzo di lancio del nuovo smartphone di fascia alta della compagnia. In queste ore è stata pubblicata in rete una nuova immagine che riprende Xiaomi Mi MIX 4 con la MIUI 13.

Ancora una immagine su Mi MIX 4 con la MIUI 13

L’immagine leak, che svela ben poco delle novità attese della MIUI 13, mostra una rinnovata pagina iniziale del pannello delle impostazioni della MIUI. La porzione superiore della UI, infatti, mostra per esteso le voci disponibili attualmente nel pannello “Info sistema” con la versione della MIUI installata – in questo stato si tratta della MIUI 13.02 stable, quasi a rimarcare le voci circa i numerosi test interni già in corso tra il team Xiaomi -, il nome del dispositivo e lo spazio disponibile sul telefono.

È di pochissime ore fa il leak secondo cui il colosso cinese sarebbe in procinto di presentare Xiaomi Mi Pad 5, Xiaomi Mi MIX 4 e Xiaomi Mi CC11 proprio durante il mese di agosto (si parla di metà o fine mese). Il protagonista più importante di questo leak, com’è ovvio che sia, riguarda la nuova versione della personalizzazione Android di Xiaomi. Gli utenti sono fiduciosi che il team di sviluppo impegnato nella realizzazione della MIUI 13 presenterà un aggiornamento ricco di novità, possibilmente con il supporto multilingua e magari mai più colpito da bug spesso dovuti alla implementazione di abbellimenti della UI spesso gravati da bug, come ad esempio quelli del Centro di Controllo della MIUI 12.

È probabile che già dai prossimi giorni torneremo a parlare della MIUI 13, magari con nuovi dettagli e informazioni sulla nuova major release della personalizzazione Android.

In copertina Xiaomi Mi 11 Ultra

