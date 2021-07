Mentre sono ancora numerosi i possessori di smartphone che stanno aspettando di ricevere l’aggiornamento a MIUI 12.5, Xiaomi è già molto avanti con lo sviluppo di MIUI 13, la nuova versione dell’interfaccia che dovrebbe essere presentata nel corso delle prossime settimane. Una nuova indiscrezione ci rivela quella che potrebbe essere una grande novità per la versione cinese della ROM, solitamente ostica per il grande pubblico internazionale.

MIUI 13 con supporto multilingua?

Nei mesi scorsi Xiaomi aveva fatto dei passi molto importanti per rendere più appetibile anche la propria ROM cinese, preinstallando il framework di Google nei modelli con Snapdragon 8xx al fine di semplificare l’installazione dei servizi Google da parte degli utenti occidentali. Sono ancora molti infatti gli utenti che acquistano i nuovi smartphone in Cina, per averli a prezzi più invitanti e, per alcuni modelli, in anticipo rispetto all’uscita sui mercati internazionali.

Attualmente la versione cinese di MIUI offre solamente il supporto alla lingua cinese e all’inglese, mettendo in difficoltà quegli utenti che non hanno particolare dimestichezza con questi due idiomi. Come si vede dal tweet sottostante, la più recente versione di MIUI 12.5 China include un supporto multilingua che potrebbe debuttare con MIUI 13.

In MIUI 13, China ROM maybe will have multilang support. Currently, applications are running while showing the contents in the language you selected, while System UI and some other elements are still in English. pic.twitter.com/BXXFOM3qNt — Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) June 29, 2021

Al momento l’attivazione non è semplice e serve ricorrere a un’applicazione come Activity Launcher per interagire con il processo di sistema com.android.settings.Settings$LanguageAndInputSettingsActivity che permette di impostare la lingua del dispositivo. In questo modo è possibile selezionare la lingua da una lista particolarmente ampia, tra cui figura anche l’italiano, per la gioia di chi ama acquistare gli smartphone dalla Cina.

Al momento la funzione sembra necessitare di ulteriore sviluppo, visto che cambiando la lingua di sistema l’interfaccia rimane in inglese ma le app sono visualizzate nella lingua impostata. È dunque possibile che con MIUI 13 debutti il supporto multilingua, che potrebbe rendere quasi superflue le versioni globali di alcuni smartphone, al netto degli accessori che potrebbero però sparire dalle confezioni di vendita.