I possessori di OnePlus 6 e OnePlus 6T dovranno ancora aspettare prima di ricevere la OxygenOS 11 basata proprio su Android 11. Nonostante le richieste fatte al brand sulle varie piattaforme social da parte degli utenti, il colosso cinese non ha abbandonato le proprie posizioni, confermando le tempistiche annunciate qualche mese fa.

Android 11 per OnePlus 6 e 6T si fa desiderare, fin troppo

L’account Twitter ufficiale del supporto OnePlus di recente ha risposto a una delle innumerevoli richieste sulla questione arrivata da un utente, affermando che l’azienda ha in programma di rilasciare la Oxygen OS 11 in versione Open Beta per i due dispositivi alla fine del mese di agosto. Confermando, di fatto, la linea temporale degli aggiornamenti comunicata nei mesi scorsi dal brand.

Per quanto l’azienda stia effettivamente rispettando le tempistiche, esse sono tutt’altro che giustificabili in quanto il tanto agognato aggiornamento arriverà comunque un anno dopo il rilascio di Android 11 e, per giunta, in versione beta.

C’è da aspettarsi dunque che la versione stabile possa raggiungere OnePlus 6 e 6T verso la fine del 2021. Una situazione che certamente non gioca a favore della reputazione del colosso cinese per quanto riguarda la puntualità degli aggiornamenti e il supporto nei confronti dei modelli più datati.

Non è una sorpresa se la fusione con OPPO veda proprio nella celerità degli aggiornamenti uno dei punti cruciali da risolvere grazie all’unione dei due brand, i quali sperano di poter migliorare in questo ambito e arrivare a offrire aggiornamenti più puntuali per i futuri modelli, evitando così spiacevoli situazioni come quella che affligge OnePlus 6 e 6T.

