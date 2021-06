PosteMobile rilancia l’offerta Creami WOW 30GB a 4,99 euro, ora su rete Vodafone

PosteMobile, operatore virtuale (Full MVNO di PostePay) apprezzato soprattutto per i costi contenuti delle sue offerte, batte un colpo con la Creami WOW 30GB, proposta a 4,99 euro al mese e attiva direttamente su rete Vodafone.

Come vi avevamo anticipato la settimana scorsa, infatti, tutte le nuove attivazioni PosteMobile a partire dal 24 giugno operano direttamente su rete Vodafone, eliminando la necessità dello switch dalla rete WINDTRE (eseguito, comunque, senza alcun intervento da parte del cliente).

PosteMobile Creami WOW 30GB: info e costi

Riassunta nel banner presente sul sito ufficiale e riportato qui sotto, l’offerta PosteMobile Creami WOW 30GB è disponibile all’attivazione soltanto online e solo da oggi, 30 giugno 2021, fino al 4 luglio.

Per quanto concerne bundle e costi, l’offerta comprende credit illimitati per minuti e SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 GB di traffico dati – 5 GB di base per il piano tariffario Creami NEXT 1 e 25 GB di bonus mensile, 2,73 GB sfruttabili in Roaming UE – su rete 4G+ (rete Vodafone, fino a 300 Mbps) al prezzo di 4,99 euro al mese. Il costo da sostenere per la SIM PosteMobile e per l’attivazione è pari a 20 euro, con 10 euro di traffico incluso sulla SIM. La spedizione della SIM è gratuita.

Inclusi nell’offerta ci sono i servizi di reperibilità “Ti cerco” e “Richiama ora”, l’avviso di chiamata, il controllo del credito residuo (401212), l’hotspot e, inoltre, il prezzo è bloccato per tutta la durata contrattuale.

Per quanto riguarda l’attivazione, l’offerta PosteMobile Creami WOW 30GB è disponibile per chiunque attivi una nuova SIM nel periodo indicato, con o senza portabilità del numero. Il cliente può scegliere tra l’acquisto online diretto e l’acquisto con operatore, che prevede un contatto telefonico con un operatore di PosteMobile (sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 21; il sabato dalle ore 10 alle 18 e la domenica dalle ore 10 alle 16).

Per maggiori dettagli o per attivarla subito, ecco il link al sito ufficiale:

Acquista l’offerta PosteMobile Creami WOW 30GB a 4,99 euro al mese