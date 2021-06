ASUS ZenFone 7 e ASUS ZenFone 7 Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software che porta novità e miglioramenti sotto diversi aspetti, dalla sicurezza al comparto fotografico. Scopriamo insieme cosa include il firmware 30.41.69.78.

Novità aggiornamento ASUS ZenFone 7 e ASUS ZenFone 7 Pro

ASUS ZenFone 7 (ZS670KS) e ASUS ZenFone 7 Pro (ZS671KS) si aggiornano con la versione 30.41.69.78, in distribuzione proprio in queste ore. Come fa notare la stessa casa taiwanese, la notifica relativa all’update potrebbe arrivare da un momento all’altro, ma dato che il rollout è graduale potrebbe volerci comunque qualche giorno.

Ma quali sono le novità dell’aggiornamento per ASUS ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro? Eccole:

aggiornamento patch di sicurezza di Android

di Android ottimizzazione della stabilità del sistema

del sistema abilitato il VoWiFi con gli operatori CSL, Smartone, 3HK e CMHK (Hong Kong)

migliorata la qualità della fotocamera

risolto un problema con le impostazioni di Gboard, che portava al ritorno dei valori predefiniti

risolto il problema di freeze durante la registrazione a risoluzione 4K con 60 fps

risolto l’occasionale errore di visualizzazione della barra Home utilizzando YouTube con video in orizzontale

L’update porta dunque miglioramenti sotto diversi punti di vista, anche se non abbiamo purtroppo informazioni dettagliate riguardanti i punti in grassetto.

Come aggiornare ASUS ZenFone 7 e ASUS ZenFone 7 Pro

Per aggiornare il vostro ASUS ZenFone 7 o ASUS ZenFone 7 Pro alla versione 30.41.69.78 potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo le voci “Impostazioni > Aggiornamento del sistema > Verifica aggiornamento“. Come detto più su, potrebbe volerci ancora qualche giorno perché la distribuzione raggiunga il vostro smartphone.

grazie a Stefano B. per la segnalazione