Android Automotive è un fork speciale di Android, appositamente progettato per funzionare come sistema operativo principale di un sistema di infotainment di bordo (In-Vehicle Infotainment System o IVI) mentre Android Auto è un’app che viene eseguita dal telefono e che proietta un’interfaccia utente ottimizzata per la guida sul cruscotto integrato del veicolo.

Sia Android Automotive che Android Auto consentono agli utenti di sfruttare versioni ottimizzate per la guida di applicazioni come Google Maps ma Android Automotive è molto più integrato con i sensori dell’auto e, pertanto, permette anche di controllare funzioni specifiche del veicolo (come, ad esempio, l’aria condizionata).

Un porting regala ad Android Automotive una nuova casa

Dato che Android Automotive è open source ed è disponibile nel codice AOSP, è possibile crearne un’immagine di sistema generica e ciò è quanto ha fatto l’utente tompratt su Reddit, effettuando così una sorta di porting di questo sistema operativo pensato per le auto su un tablet Samsung Galaxy Tab S5e.

A suo dire, le principali feature di Android Automotive non presentano problemi di sorta e, dato che non esiste un pacchetto di Google Apps per questo sistema operativo, ha effettuato il sideload dell’Aurora Store, così da scaricare le applicazioni desiderate (come ad esempio TomTom Amigo per la navigazione).

A seguire una galleria di immagini che ci mostra il porting di Android Automotive in funzione su Samsung Galaxy Tab S5e:

Ovviamente il flashing di un progetto di questo tipo su un tablet è un’operazione di nicchia, ma i modder di auto fai-da-te potrebbero trovare la combinazione per fornire un’esperienza a bordo del veicolo molto più piacevole rispetto all’unità principale predefinita dell’auto.

Al momento la build mostrata da tompratt non è disponibile per il download ma lo sviluppatore afferma di essere interessato a lavorare con il team di LineageOS per rilasciare delle build ufficiali. Staremo a vedere.