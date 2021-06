Material You, la skin alla base di Android 12, introduce il sistema di temi dinamici etichettato come “monet“. Disponibile a seguito del rilascio della beta 2 di Android 12 – potete vederlo in azione nel video presente in calce alla news -, il sistema di temi dinamici è in grado di modulare il colore di molte aree del sistema operativo a partire dal wallpaper della home screen.

Il tema grafico è stato ricreato da zero

In attesa che Google pubblichi tutta la documentazione per gli sviluppatori di terze parti al fine di consentire l’implementazione anche nelle app esterne, uno sviluppatore è riuscito a ricreare il sistema di temi dinamici per renderlo disponibile anche sulle custom ROM basate su Android 11 e Android 12. Secondo quanto pubblicato da @kdrag0n su Twitter, nome molto noto nell’universo del modding in quanto sviluppatore della custom ROM ProtonAOSP, lo sviluppatore ha ricreato il funzionamento di “monet” tramite reverse engineering senza utilizzare API o codice proveniente da Android 12.

Questo rende il suo sistema completamente implementabile da chiunque, anche OEM, indipendentemente dalla versione del sistema operativo installato – dev’essere almeno Android 11, da quel che sappiamo. Il motore grafico alla base del lavoro di kdrag0n è sotto licenza MIT, e sarà inizialmente implementato all’interno della custom ROM ProtonAOSP non appena Android 12 sarà disponibile in versione stabile.

Inoltre, lo sviluppatore sta lavorando anche alle librerie Jetpack Compose e Flutter in modo da estendere il supporto al suo motore grafico anche per le applicazioni di terze parti. Kdrag0n ha condiviso un video dimostrativo con i colleghi di XDA in cui è possibile notare il costantemente cambiamento del tema della UI ad ogni fotogramma. L’implementazione, come sottolinea lo sviluppatore, non tiene conto di ottimizzazioni circa i consumi, ma è un aspetto su cui siamo certi si concentrerà prima di implementarlo definitivamente.

