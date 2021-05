A partire dal prossimo 28 giugno 2021, WINDTRE procederà alla rimodulazione della offerta mobile prepagata dei propri clienti per “garantire servizi più semplici da usare“. Viene introdotto un meccanismo extrasoglia che, al costo di 0,99 euro, prevede 1 GB di traffico giornaliero da utilizzare fino alle ore 23:59 del giorno successivo. Similmente, ogniqualvolta il credito residuo dovesse risultare insufficiente per il rinnovo delle offerte attive sulla SIM, il traffico incluso sarà reso disponibile per un giorno solare al costo di 0,99 euro.

Novità per tutti i clienti mobile

L’operatore, inoltre, annuncia che al termine delle 24 ore per continuare a navigare a 0,99 euro, l’utente avrà a disposizione ulteriori quattro giorni al costo di 1,99 euro. Però, avverte, “se, trascorsi i 5 giorni, il credito è ancora insufficiente, la SIM rimane attiva in ricezione o per effettuare chiamate di emergenza“.

L’operatore, concludendo, informa che tutti gli utenti WINDTRE interessati alla modifica della propria offerta mobile prepagata, saranno avvisati con una comunicazione ufficiale tramite SMS a partire da oggi 25 maggio 2021. Ovviamente, come previsto dall’art. 70 comma 40 del Codice delle Comunicazioni Elettronica, tutti i clienti WINDTRE che dovessero accettare le modifiche, hanno il diritto di esercitare il diritto di recesso o passare ad un altro operatore senza alcun costo o penali entro 30 giorni dalla ricezione dell’SMS di notifica. La comunicazione deve essere inviata con causale di recesso “modifica delle condizioni contrattuali” attraverso uno dei seguenti canali:

lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI;

via PEC, scrivendo a servizioclienti159@pec.windtre.it;

presso un punto vendita WINDTRE. Consulta la lista dei punti vendita abilitati;

chiamata al 159 per acquisire la tua richiesta accertando la tua identità;

assistente digitale “WILL” in Area Clienti e APP WINDTRE.

