Vodafone, a partire dal 29 marzo 2021, aumenterà il prezzo di alcune offerte dati di 1,99 euro al mese per i clienti con un’offerta mensile e di 23,88 euro all’anno per i clienti con un’offerta annuale. La variazione di prezzo, come viene specificato sul portale Vodafone Informa, consente all’operatore telefonico di “continuare a investire sulla rete per offrire ai nostri clienti la massima qualità dei nostri servizi“. A partire da oggi, 19 febbraio 2021, i clienti interessati da queste rimodulazioni riceveranno una comunicazione personalizzata e in relazione all’offerta dati attiva.

Aumento dei prezzi per alcune offerte

L’operatore annuncia anche modifiche alle condizioni dei servizi anche per i clienti privati con SIM dati in abbonamento. In questo caso, a partire dal prossimo 6 aprile 2021, Vodafone aumenterà il costo di alcune offerte dai di 1,99 euro al mese e di 23,88 euro all’anno per chi ha rispettivamente un’offerta mensile e un’offerta annuale. Inoltre, per i clienti che ancora oggi non hanno attivato la Fattura Digitale, a partire dal 27 maggio 2021 sarà previsto un incremento di 0,61 euro per la spedizione della fattura non fiscale in modalità cartacea.

I clienti che ricevono queste comunicazioni da Vodafone e che non le accettano, possono recedere dal contratto o passare ad un altro operatore mantenendo il proprio numero senza incorrere in penali né costi di disattivazione ma, attenzione, “solo fino all’ultimo giorno di validità delle precedenti condizioni, indicato nella stessa comunicazione, specificando come causale del recesso modifiche delle condizioni contrattuali.”

