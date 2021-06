Voilà AI Artist è un’applicazione che aggiunge l’intelligenza artificiale alla creatività per trasformare le vostre foto in divertenti cartoon e incredibili opere d’arte.

L’app permette di scegliere a cosa ispirarsi, come ad esempio lo stile Pixar, i dipinti rinascimentali, le caricature disegnate a mano e altro.

Voilà AI Artist trasforma i selfie in personaggi famosi

L’IA dell’applicazione combinata con la vostra creatività vi permetterà di essere ritratti come in un dipinto del XV, XVIII o XX secolo, trasformare un selfie in fumetto 3D, in un personaggio famoso, oppure in una esilarante caricatura che può essere utilizzata come immagine del profilo per i vari social.

Voilà AI Artist è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali necessari per sbloccare tutte le funzionalità, velocizzare l’elaborazione e rimuovere la pubblicità e il watermark al prezzo di 2,09 euro a settimana, 3,89 euro al mese, oppure 20,99 euro all’anno.

L’app chiede le autorizzazioni per l’accesso a posizione, fotocamera, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.