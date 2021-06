Nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy A30s e Galaxy A20

Ci avviciniamo alla fine della seconda settimana di giugno con una bella tripletta di aggiornamenti software per smartphone Samsung: i modelli interessati da questi nuovi update sono Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy A20 e Samsung Galaxy A30s. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a scoprirne i dettagli.

Samsung Galaxy S10 Lite, A20 e A30s: le novità degli aggiornamenti

Samsung Galaxy S10 Lite, indubbiamente il più in vista dei tre modelli menzionati, ha iniziato ad aggiornarsi in Spagna e Russia: è in roll out la SMR (Security Maintenance Release) di giugno 2021, i cui dettagli vi abbiamo illustrato qualche giorno fa.

La nuova versione firmware in arrivo è la G770FXXU4EUF1 e rende Samsung Galaxy S10 Lite perfettamente up to date: le ultime patch di sicurezza mensili si sommano, infatti, ad Android 11 e alla One UI 3.1 arrivati nei mesi addietro.

Dopo gli avvistamenti in sede di certificazione Wi-Fi (WFA) di due settimane fa, il più economico Samsung Galaxy A30s sta finalmente ricevendo il major update ad Android 11 e alla One UI 3.1 (ecco il nostro confronto con ColorOS 11, OxygenOS 11 e MIUI 12.5).

Tra le novità della nuova interfaccia utente che meritano di essere ricordate troviamo: novità grafiche e prestazionali, permessi one-time, nuovi controlli per la privacy e Benessere Digitale migliorato, novità per Samsung Keyboard, Home screen, Lock screen, Impostazioni, chiamate e conversazioni.

La nuova versione firmware è la A307FNXXU2CUF2 e include anche le patch di sicurezza di maggio 2021.

Infine, Samsung Galaxy A20, al pari del modello appena descritto, sta finalmente ricevendo Android 11 con la versione firmware A205FNPUUACUF1 rilasciata in Russia, che comprende anche le ultimissime patch di sicurezza di giugno 2021. Per quanto molte delle novità siano comunque presenti, non è chiaro se in questo caso sia stata portata la One UI 3.0 oppure la 3.1.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10 Lite, A20 e A30s

Se possedete uno di questi modelli, potete controllare manualmente la presenza di nuovi aggiornamenti mediante il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android? Sappiate che l’Amazon Prime Day 2021 è alle porte, potrebbe dunque tornarvi utile salvare nei Preferiti la nostra pagina dedicata alle offerte sugli smartphone.