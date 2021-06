L’ultimo feature drop di giugno per la serie di smartphone Google Pixel ha introdotto una interessante feature di chi ci siamo occupati qualche giorno fa: il supporto al time lapse per l’astrofotografia.

Arriva il time lapse per l’astrofotografia

Infatti, installando la versione 8.2.400 di Google Fotocamera linkata in calce alla news, alcuni utenti hanno notato la presenza della voce “Enable time lapse for astrophotography” all’interno delle impostazioni dell’applicazione – il percorso completo per attivare la funzione è Impostazioni Google Fotocamera > Avanzate > Enable time lapse for astrophotography.

Una volta attivata la feature, aprendo la modalità astrofotografia su un Google Pixel supportato munito di Android 11 o superiore, appare un nuovo suggerimento relativo agli scatti Night Sight che recita: “attendi almeno 2.5 minuti per catturare un time lapse oltre alla foto“.

Here's a demo of Google's time-lapse astrophotography feature in Google Camera 8.2.400.

Se non volete attendere l'arrivo della funzione a seguito di un aggiornamento lato server dell'applicazione, potete installare manualmente l'APK

Scarica Google Fotocamera 8.2.400

