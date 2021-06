L’astrofotografia è una delle caratteristiche più apprezzate dell’applicazione Google Fotocamera, di fatto capace di trasformare un Google Pixel (dal modello Google Pixel 3 in poi) in un mezzo con cui immortalare la volta celeste e ammirare il cielo stellato. Il teardown dell’APK della versione 3.4.0.373287606 dell’applicazione Pixel Tips ha portato a galla una importante novità che dovrebbe combaciare con il rilascio del prossimo Feature Drop atteso per lunedì 7 giugno.

Arriva il time-lapse per l’astrofotografia…

La versione 3.4.0.373287606 di Pixel Tips attualmente in rilascio sul Play Store, infatti, contiene la nuova classe “CameraAstrotimelapseSettingController“; essa, in presenza dell’applicazione Google Fotocamera 8.2.3 o superiore, sarà in grado di attivare la funzione time-lapse per l’astrofotografia. Sebbene manchino ulteriori dettagli sul funzionamento della feature, possiamo presupporre che una volta disponibile permetterà agli utenti muniti di smartphone Google Pixel 3 o superiori di realizzare scatti in time-lapse per l’astrofotografia.

… assieme alla Locked Folder per Google Foto

Sempre all’interno dell’APK, inoltre, è stata trovata traccia della nuova classe “CameraLockedFolderSettingController” che, se ricordate bene, sarà quasi certamente legata alla feature Locked Folder di Google Foto che il colosso di Mountain View aveva svelato lo scorso 18 maggio durante l’evento Google I/O 2021. A questo punto ci sembra quasi scontato che la funzionalità verrà resa disponibile agli utenti Google Pixel a seguito dell’arrivo del Feature Drop di giugno.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida sui migliori smartphone Android del mese.