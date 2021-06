L’arrivo ufficiale di HarmonyOS 2.0 lo scorso 2 giugno ha sancito il punto di inizio di una nuova Huawei, più libera dal giogo del ban USA che l’ha vista costretta ad abbandonare Android e sviluppare l’infrastruttura software essenziale da utilizzare su smartphone, tablet, smartwatch, dispositivi IoT e non solo.

La tastiera ufficiale di Huawei

Oltre ad applicazioni proprietarie come Petal Maps, Petal Search, Huawei Assistant e lo stesso AppGallery, tutte versioni speculari delle più utilizzate applicazioni Google sulla piattaforma Android, il colosso cinese ha pubblicato senza grandi clamori una nuova applicazione proprietaria gratuita: Celia Keyboard.

Come annuncia il nome stesso, Celia Keyboard è la nuova tastiera Huawei ufficiale per i suoi dispositivi. Dalle descrizione dell’app su AppGallery, scopriamo che offre il supporto a più di 170 lingue, emoji, font personalizzati, temi e tanto altro. Tramite il pannello delle impostazioni è peraltro possibile ridimensionare le dimensioni della tastiera, personalizzare la vibrazione e i toni acustici, aggiungere più layout per lingue differenti e molto altro.

Scarica Celia Keyboard

