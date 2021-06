Negli ultimi anni Fossil è stato il più grande produttore di Wear OS e, in occasione di un’intervista, alcuni dirigenti del produttore hanno rivelato di stare lavorando ad un nuovo modello premium che dovrebbe essere lanciato sul mercato quest’autunno.

Stando a quanto si apprende, lo smartwatch in questione dovrebbe essere la sesta generazione dell’azienda (si parla di “Gen 6 watch”) e sarà basato sul nuovo Wear OS.

Fossil prepara nuovi smartwatch

Purtroppo i dettagli forniti non sono tanti ma i dirigenti di Fossil hanno confermato che si tratterà di un modello che si caratterizzerà per il design (hanno parlato di “great branded design”) e per un prezzo premium.

Altri brand del Gruppo Fossil lanceranno proprie variazioni e Fossil rende noto che gli attuali smartwatch saranno oggetto di importanti sconti, in modo da divenire delle opzioni convenienti.

E ancora, tra le informazioni che il team di Fossil ha voluto fornire vi è la promessa “alcuni aggiornamenti hardware piuttosto importanti” e ciò include “nuovi chip” (non sono stati specificati i modelli) che dovrebbero essere in grado di garantire prestazioni più veloci e una migliore durata della batteria. Al momento l’azienda utilizza ancora il Qualcomm Snapdragon 3100 ed è probabile che la CPU a cui si fa riferimento sia la piattaforma Snapdragon 4100.

Un altro grande argomento trattato è stato il modo in cui Fossil prevede di collaborare con gli operatori telefonici a livello globale per offrire la connessione cellulare LTE.

Il produttore dovrebbe inoltre continuare a offrire agli utenti smartwatch dotati di pulsanti laterali e corone rotanti mentre a livello software Fossil sfrutterà le potenzialità garantite dalla nuova piattaforma unificata Wear OS annunciata da Google (che invece non sarà portata sugli attuali orologi del produttore).

