Yuka è un’applicazione che permette di scansionare i prodotti alimentari e cosmetici per analizzare nel dettaglio i loro componenti.

Con una semplice scansione del codice a barre l’app consente di ottenere una maggiore trasparenza sui prodotti valutando il loro impatto sulla salute, permettendo di consumarli in modo più chiaro e responsabile.

Yuka valuta prodotti alimentari e cosmetici con una scansione

Lo strumento indica l’impatto del prodotto sulla salute attraverso dei chiari indicatori colorati che prendono in considerazione tre criteri obiettivi per gli alimenti: qualità nutrizionale, presenza di additivi e certificazione bio del prodotto.

Il metodo valutativo dei cosmetici si basa sull’analisi di tutti gli ingredienti che compongono il prodotto, a ognuno dei quali viene attribuito un livello di rischio in base alle conoscenze scientifiche attuali.

Previous Next Fullscreen

Le possibili valutazioni sono eccellente, buono, mediocre o scarso e per ogni prodotto è possibile accedere a una scheda dettagliata per comprendere come è stato valutato.

Infine, per i prodotti valutati in modo negativo l’app suggerisce delle alternative con un impatto migliore sulla salute, in modo del tutto obiettivo e senza finalità pubblicitarie.

Yuka è disponibile per Android gratuitamente supportata da un acquisto in-app opzionale necessario per sottoscrivere l’abbonamento premium che abilita la scansione offline, il rilevamento di olio di palma, glutine o lattosio e la ricerca per nome al prezzo di 15 euro l’anno. A seguire trovate il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google.