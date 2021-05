In attesa che OnePlus sveli finalmente OnePlus Nord CE 5G, l’azienda non perde di vista gli attuali smartphone di fascia alta OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro e avvia il rollout di un nuovo aggiornamento software per la OxygenOS.

Novità aggiornamento 11.2.6.6 OnePlus 9/9 Pro

L’aggiormamento 11.2.6.6 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro è attualmente in fase di rilascio in India con l’Europa e il Nord America attesi nei prossimi giorni. Il fulcro dell’update, considerando il changelog pubblicato dal colosso cinese, punta a migliorare l’esperienza di scatto con la fotocamera posteriore.

Ecco il changelog completo dell’aggiornamento 11.2.6.6 per OnePlus 9/9 Pro:

Sistema ottimizzazione della gestione dei consumi; correzione di bug noti e miglioramenti sulla stabilità generale del sistema; migliore esperienza di ricarica.

Fotocamera migliore accuratezza circa il bilanciamento del bianco con la fotocamera posteriore; migliore gestione del bianco e del focus delle foto scattate in ambienti al chiuso; ottimizzazione della riduzione del rumore e dell’effetto nitidezza della fotocamera posteriore.

Reti migliore performance delle reti.



Come aggiornare OnePlus 9/9 Pro

In attesa che l’aggiornamento arrivi anche in Italia, gli utenti muniti degli smartphone OnePlus possono controllarne la disponibilità tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software.

