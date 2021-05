Qualche giorno fa vi avevamo parlato degli ultimi rumor relativi allo smartphone OnePlus Nord CE 5G che, come ha confermato la stessa azienda, verrà lanciato il prossimo 10 giugno anche per il mercato europeo. Ebbene, in queste ore i colleghi di Android Central hanno pubblicato un leak clamoroso che ci offre una prima indicazione di quella che dovrebbe essere la scheda tecnica al lancio.

Snapdragon 750G e display AMOLED a 90 Hz

Secondo le informazioni pubblicate online, OnePlus Nord CE 5G dovrebbe montare un pannello AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate da 90 Hz. Il design, non ancora noto, dovrebbe essere simile a quello di OnePlus Nord ma con una fotocamera punch hole singola. Dal punto di vista hardware, lo smartphone sarebbe atteso con il processore Qualcomm Snapdragon 750G, possibilmente accompagnato da 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di spazio di memoria interna.

Il comportato fotografico, inoltre, dovrebbe essere costituito da tre sensori, di cui quello principale potenzialmente da 64 MP – gli altri due, al momento ignoti, potrebbero essere un sensore ultra grandangolare e uno macro. L’unica certezza, oltre alla data di lancio, è il posizionamento dello smartphone dal punto di vista economico: OnePlus non ha nascosto la volontà di rendere OnePlus Nord CE 5G estremamente accessibile, il che ci porta a presumere che possa essere presentato con un prezzo inferiore ai 399 euro previsti per il modello base di OnePlus Nord.

