Dall’USB Implementers Forum arriva un’importante novità che in futuro riguarderà i caricabatterie con tecnologia USB Type-C: stiamo parlando della revisione 2.1.

Ricordiamo che l’ultima importante revisione per cavi e connettori USB Type-C risale al 2019 e, pertanto, questa nuova versione era piuttosto attesa da produttori e addetti ai lavori.

Cosa cambia con USB Type-C revisione 2.1

La documentazione delle specifiche aggiornate si articola in 415 pagine di tabelle, diagrammi e ingegneria elettrica ma tra tutti questi dati possiamo vedere alcune importanti novità che saranno introdotte, come il supporto ai dispositivi USB4 e alle prossime revisioni di Power Delivery (tecnologia che porterà la ricarica a 240 W tramite il nuovo standard Extended Power Range).

Tanto per rendersi conto delle potenzialità delle novità introdotte dalla revisione 2.1 di USB Type-C, solitamente i caricabatterie di uno smartphone usano una potenza tra i 18 e i 25 W, i Chromebook si caricano a 45 W e i Macbook Pro più potenti possono arrivare a 96 W.

Alcuni laptop Windows possono ricaricare la batteria fino a 130 W tramite USB Type-C (e possono passare da 180-240 W con vecchie spine) ma lo fanno infrangendo tecnicamente quelle che sono le attuali specifiche di Power Delivery.

L’USB Implementers Forum rivedrà presto lo standard Power Delivery per presentare nuove specifiche che possano consentire una ricarica più sicura a velocità più elevate rispetto all’attuale limite di 100 W.

Una parte di queste novità sta preparando i dispositivi USB Type-C per il nuovo standard Extended Power Range e per i vincoli e i problemi specifici del cavo o del connettore che possono derivare da quelle tensioni molto più elevate (come, ad esempio, la più alta possibilità di archi elettrici mentre si scollega un cavo sotto tensione).

L’introduzione dello standard Extended Power Range significa che gli attuali cavi SPR (Standard Power Range) ad alta velocità saranno abbandonati e probabilmente al momento forse è da sconsigliare l’acquisto di nuovi cavi USB Type-C, in attesa dell’esordio del nuovo protocollo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Potete trovare la documentazione di USB Type-C revisione 2.1 seguendo questo link.

