Google I/O di quest’anno è stato un evento ricco di novità sotto tutti i punti di vista. Sebbene i riflettori siano puntati sulla grande quantità di feature relative ad Android 12, abbiamo scoperto le numerose novità in arrivo su Google Assistant, Google Play Services per AR e, adesso, anche su Ricerca Google e Google Lens.

MUM capisce le ricerche più complesse

L’intelligenza artificiale (IA) è un campo su cui Google sta investendo senza sosta da ormai numerosi anni, e nel corso degli ultimi decenni ha aiutato il gigante di Mountain View a comprendere meglio il fiume infinito di informazioni pubblicate sul web in modo da fornire i contenuti pertinenti alle ricerche effettuate sul web.

“Uno dei problemi più difficili per i motori di ricerca di oggi è aiutarti con compiti complessi, come pianificare cosa fare durante una gita in famiglia – sottolinea Google. Questi spesso richiedono più ricerche per ottenere le informazioni necessarie. Infatti, troviamo che in media le persone impiegano otto ricerche per completare attività complesse.”

A tal proposito arriva in aiuto MUM (Multitask Unified Model), ovvero una tecnologia che, basata su BERT, permette al colosso delle ricerche di comprendere meglio query complesse così da rendere necessarie sempre meno ricerche per riuscire ad ottenere la risposta alle proprie domande. Al momento utilizzato solo internamente, MUM viene allenato a comprendere ogni tipo di domanda posta in 75 lingue differenti e, grazie alle sue caratteristiche, è in grado di comprendere ogni tipo di informazione proveniente da testi, immagini e, in futuro, anche da video e audio.

Fonti certe su Ricerca Google

In un momento storico in cui le notizie sul web sono spesso inquinate da fonti discutibili che non fanno altro che amplificare storie false o errate, Google si erge come baluardo per garantire ad ogni utente l’accesso ad informazioni certe e verificabili.

A tal proposito fin da oggi diventa disponibile il nuovo pannello About This Result – solo per i risultati in inglese -, un piccolo specchietto ideato per “fornire tutti i dettagli su un sito web prima di visitarlo, compresa la sua descrizione, quanto è stato aggiunto all’indice di Google e se la connessione ad esso è sicura o meno.”

Traduzioni in 100 lingue su Google Lens

Ogni mese vengono inviate circa 3 miliardi di ricerche tramite Google Lens, come ad esempio quelle degli utenti impegnati a studiare materie in una lingua straniera. A tal proposito, il team di sviluppo di Google Lens sta aggiornando il filtro per la traduzione in modo da aiutare gli studenti a copiare, ascoltare e tradurre testi in più di 100 lingue straniere.

