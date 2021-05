Dopo le numerosissime novità relative ad Android 12 e quelle di Google Assistant, l’azienda di Mountain View svela cos’ha in pentola per Google Play Services per AR (ex ARCore) con la versione 1.24 in distribuzione da qualche settimana su più di 850 milioni di dispositivi Android supportati.

Nuove API per la Realtà Virtuale

Sfruttando le Depth API presentate lo scorso anno che offrono la possibilità di mappare l’ambiente circostante senza l’utilizzo di specifici sensori ma sfruttando semplicemente la fotocamera posteriore, la nuova versione del software introduce le RAW Depth API. Il nuovo sistema di API permette di “ottenere una migliore rappresentazione geometrica degli oggetti presenti nella scena“, così da generare una mappatura più precisa degli oggetti, la loro disposizione nell’ambiente circostante, la struttura della loro superficie e molto altro.

La nuova versione, inoltre, introduce la possibilità di ricevere assistenza remota come mostrato nella GIF sottostante. In questo caso gli sviluppatori di TeamViewer, un’applicazione estremamente popolare in quest’ambito, hanno realizzato un’app utile per ottenere aiuto in presa diretta, condividendo le immagini provenienti dalla fotocamera del telefono.

Oltre alle Raw Depth API, il team di Google annuncia anche le Recording and Playback API: tramite esse gli sviluppatori possono realizzare applicazioni AR in grado di registrare video e offrire agli utenti la possibilità di aggiungere elementi virtuali in un secondo momento. Le novità di Google Play Services per AR dovrebbero essere disponibili fin da subito aggiornando l’applicazione tramite il badge del Play Store sottostante, oppure scaricando l’APK da questo link di APK Mirror.

Gli atleti 3D sbarcano su Ricerca Google

Dopo i tanti animali 3D, i personaggi giapponesi e molto altro su Ricerca Google, il team di sviluppo del colosso statunitense porta anche alcuni atleti di calibro internazionale sul telefono di ogni utente Android. A partire da oggi, infatti, su Ricerca Google è possibile trovare questi atleti nella loro versione in realtà aumentata:

Simone Biles

Megan Rapinoe

Naomi Osaka

Ognuno di loro sarà riprodotto in alta fedeltà mentre svolgono i loro allenamenti; Simone Biles, ad esempio, viene ritratta mentre svolge i suoi allenamenti di ginnastica quotidiana.

