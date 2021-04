Il team di sviluppo di Google responsabile della Augmented Reality (AR) in Ricerca Google, è pronto a mostraci gli ultimi arrivi per quanto riguarda personaggi 3D da portare in vita e con cui interagire. Infatti, dopo l’arrivo di un gran numero di altri modelli 3D tra animali, dinosauri, pianeti e molto altro, Google svela l’introduzione di 14 personaggi giapponesi estremamente popolari e conosciuti in tutto il mondo.

I personaggi giapponesi più famosi al mondo

“La cultura giapponese degli anime e dei videogiochi è emersa tra gli anni ’50 e ’80, con il boom di fumetti, sale giochi, TV e console domestiche. Ma non era solo un fenomeno giapponese“, si legge nella nota di rilascio. “I personaggi più iconici hanno catturato l’immaginazione delle persone in tutto il mondo e sono ancora molto popolari oggi.”

Oltre a Pac-Man, Hello Kitty e Evangelion, il team di Google ha aggiunto anche i seguenti personaggi fedelmente riprodotti in 3D:

Ultraman

Ultraman Zero

Ultraman Belial

Gomorra

Xi Gundam

Gundam Penelope

Gundam Odysseus

Kogimyun

Taiko Master

Pompompurin

Little Twin Stars

Per accedere ai personaggi basta semplicemente avviare Ricerca Google e inserire all’interno del box di ricerca il nome di uno dei personaggi annunciati da Google; se disponibile troverete una piccola animazione accompagnata dal tasto “Visualizza in 3D”. I test in redazione hanno avuto esito positivo su alcuni personaggi 3D come Hello Kitty, Pac-Man e Gundam.