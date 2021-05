Come accade da qualche anno sono numerosi i produttori di smartphone che, in occasione del rilascio della beta pubblica di Android 12 hanno annunciato la disponibilità del nuovo software per i propri dispositivi. Quest’anno sono 11 i produttori che si sono fatti avanti, ma è probabile che nel corso delle prossime settimane qualcun altro annunci la disponibilità di una beta per altri smartphone.

Ecco i primi smartphone supportati

Oltre ai Google Pixel a partire dalla terza generazione, sono dunque parecchi i produttori che si apprestano a rilasciare una ROM, che nella maggior parte dei casi però sarà priva di personalizzazioni. Tralasciamo al momento Sharp, Tecno e TCL, sostanzialmente assenti dal nostro mercato, per concentrarci sui brand più conosciuti anche sui mercati occidentali.

Xiaomi

Il colosso cinese ha annunciato che sta rilasciando la beta 1 di Android 12 per alcuni modelli della serie Mi 11. Si tratta di Mi 11, Mi 11 Ultra e Mi 11i. Niente MIUI a bordo ma un look sostanzialmente identico a quello dell’AOSP da cui è preso. Per vedere l’adattamento dell’interfaccia personalizzata di Xiaomi dovremo attendere almeno la seconda metà dell’anno. Ecco i link per scaricare la ROM, da installare utilizzando MiFlash Tool, dopo aver sbloccato il bootloader (operazione che cancellerà il contenuto dello smartphone).

Vivo

Sarà iQOO7 Legend, lo smartphone da gaming, il primo a ricevere Android 12 per quanto riguarda il brand cinese. La ROM sembra avere alcuni problemi e pertanto è consigliata esclusivamente agli sviluppatori, visto che l’alta instabilità ne sconsiglia l’utilizzo agli utenti comuni. A differenza di Xiaomi però, Vivo aggiungerà alcune personalizzazioni come iManager, Multi-Turbo e la propria Computing Acceleration Platform.

Realme

Ci vorrà ancora qualche giorno ma entro la fine del mese anche Realme GT, col suo Snapdragon 888, riceverà la prima beta di Android 12, anche se al momento si tratta di una opzione riservata al mercato cinese, l’unico nel quale lo smartphone è al momento commercializzato. Non ci sarà una nuova Realme UI, visto che si tratta di un software beta pensato per gli sviluppatori.

ASUS

Anche ASUS si appresta a distribuire una beta di Android 12 per ASUS ZenFone 8, anch’esso equipaggiato con Snapdragon 888. Ancora una volta non ci sarà alcuna personalizzazione, con il look dell’AOSP che prenderà il posto della ZenUI. L’aggiornamento sarà rilasciato sul sito e dovrà essere installato tramite fastboot, per cui è pensato per utenti smaliziati e sviluppatori.

OnePlus

OnePlus non poteva esimersi dal rilasciare una beta per gli attuali flagship. Ecco dunque che, in contemporanea con i Pixel, anche OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro ricevono la prima beta di Android 12. Inutile dire che la ROM non è consigliata per l’uso quotidiano, essendo instabile e incompleta. Ancora una volta l’aspetto dovrebbe essere quello dell’AOSP, senza le personalizzazioni di OxygenOS. Per maggiori dettagli visitate questa pagina.

OPPO

Non poteva mancare OPPO Find X3 Pro tra i modelli pronti a supportare Android 12, e anche in questo caso manca la personalizzazione (ColorOS 12). Mancheranno però alcune delle funzioni viste oggi, che saranno sostituite dalle personalizzazioni del produttore cinese, integrate in ColorOS. La ROM non è ancora disponibile al download ma dovrebbe essere solo questione di giorni prima che sia scaricabile.

Altri

Tra gli altri smartphone pronti a ricevere Android 12 Beta 1 troviamo ZTE Axon 30 Ultra 5G, al momento solo per i modelli cinesi, e Nokia X20. Per quest’ultimo ci sarà da aspettare ancora un po’. Il programma beta è in fase di lancio e nel corso delle prossime settimane sarà possibile testare alcune delle novità introdotte dal nuovissimo sistema operativo di Google.