Pochissimi giorni fa avevamo parlato di alcune foto relative al presunto design definitivo di Huawei P50, ed in queste ore il leaker Teme ha pubblicato su Twitter alcuni render relativi alla serie Huawei P50. Il protagonista di queste immagini è il comparto fotografico del telefono, il cui design circolare è stato svelato diversi mesi fa e ha attirato l’attenzione di molti per via del suo aspetto estremamente peculiare e vistoso.

Una fotocamera imponente

Il modello Huawei P50 Pro+ presenterebbe un modulo fotografico imponente costituito da due sezioni circolari piuttosto vistose, di cui si intravede anche un riferimento allo zoom da 13-90 mm. I rumor delle scorse settimane indicano che questa variante di Huawei P50 dovrebbe montare lenti periscopiche e telescopiche.

La serie Huawei P50 ha un valore simbolico molto forte per l’azienda, soprattutto in questo periodo storico in cui l’azienda non gode certo di una buona fama e le conseguenze del ban USA la hanno ormai pericolosamente allontanata – in termini di market share – dai più grandi produttori di smartphone al mondo.

Huawei P50, tra l’altro, rappresenta il primo smartphone Huawei ad utilizzare HarmonyOS come sistema operativo principale, il che pone ulteriormente l’azienda sotto stress in quanto è necessario che sia in grado di offrire feature e un’esperienza utente in pari a quella di Android. Per quanto riguarda la data di lancio, infine, non è ancora chiaro quando l’azienda presenterà la famiglia Huawei P50; il susseguirsi di rumor e leak ci indicano che potrebbe arrivare fra non molto, ma è Huawei ad avere l’ultima parola.