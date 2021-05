Non cala di una virgolare l’attenzione che gli hacker hanno verso Android, la piattaforma mobile più importante e popolare al mondo, ed in queste ore il team di sicurezza di Cleafy ha individuato un nuovo malware Android che prende di mira le banche italiane.

Attenzione a questo malware pericoloso

Come capita molto spesso quando si parla di malware, TeaBot si presenta agli utenti con il nome di applicazioni già note – VLC, per citarne una – in modo da non destare sospetto di chi invece procede al download ignaro di aprile le porte del proprio conto in banca al malware. Una volta installato sul dispositivo Android, infatti, TeaBot inizia a svolgere alcune operazioni che vertono su un unico obiettivo: dirottare tutte le credenziali per accedere ai conti bancari.

Nell’istante esatto in cui il malware TeaBot viene installato su di un dispositivo Android, esso procede immediatamente a spacciarsi come un servizio di accessibilità, ovvero un componente che si può muovere “al di sotto” del sistema operativo senza che l’utente ne venga a conoscenza. Se, inavvertitamente, l’utente dovesse concedere l’accesso a tutti i permessi che richiede – eseguire gesture, registrare le informazioni mostrate dalla applicazioni, rimuovere l’icona dell’applicazione dal dispositivo, eccetera -, il malware inizierà a compiere le sua operazioni di dirottamento di tutte le credenziali di accesso.

Il team di sicurezza sottolinea l’importanza di scaricare dal Play Store solo le applicazioni sviluppate da aziende note e rinomate, e da diffidare dai siti terzi per scaricare app piuttosto dubbiose.