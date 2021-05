L’aggiornamento ad Android 11 e OxygenOS 11 non sembra fare faville a bordo delle serie OnePlus 7 e OnePlus 7T: a distanza di un paio di mesi dall’avvio della distribuzione, gli utenti stanno ancora riscontrando problemi nell’utilizzo del proprio smartphone.

Tanti problemi per Android 11 sulle serie OnePlus 7 e OnePlus 7T

Sono diversi gli utenti a lamentarsi dell’ultima versione di OxygenOS, basata su Android 11, sostenendo che si tratti di una release tutt’altro che stabile. Tra i problemi più comuni segnalati abbiamo consumo anomalo della batteria, frame rate ballerino soprattutto nei giochi, surriscaldamento anche con smartphone inattivo e tempi di caricamento più lunghi nell’apertura delle applicazioni.

Su Reddit e sul forum ufficiale OnePlus ci sono utenti che si lamentano anche di questioni più gravi, tra le quali possiamo citare problemi nella connessione alla rete mobile, notifiche a rilento, scrolling più impacciato e crash delle applicazioni. Il mese scorso la casa cinese ha rilasciato la OxygenOS 11.0.0.2 con l’obiettivo di risolvere alcune criticità, ma sembra che gli utenti non abbiano visto grandi miglioramenti (anzi).

In attesa di scoprire se OnePlus riuscirà a risolvere vi chiediamo: avete riscontrato anche voi dei problemi dopo aver aggiornato il vostro OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T o OnePlus 7T Pro ad Android 11? Se la risposta è sì e desiderate procedere a un rollback per tornare alla OxygenOS 10 potrebbe esservi utile questa guida. Fateci sapere la vostra nel solito box qui in basso.

