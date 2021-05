Microsoft Edge, il nuovo browser di Microsoft basato su Chromium, sta iniziando a ricevere un interessante aggiornamento per il canale Canary, ovvero quello deputato ai test delle versioni non ancora pronte per il canale ufficiale.

Novità aggiornamento 92.0.880.0 di Microsoft Edge Canary

Entrando nel dettaglio, Microsoft Edge Canary 92.0.880.0 introduce la funzione degli screenshot. Attivabile tramite il pannello “Condividi” tappando l’apposita icona mostrata nelle immagini sottostante, la funzione permette evidentemente di selezionare una porzione della pagina web visitata per poi modificarla e condividerla rapidamente con le applicazioni supportate.

La feature, però, come riportano i colleghi di Techdows, è ancora agli stati embrionali: sebbene sia funzionante, non è ancora possibile modificare gli screenshot ma solo condividerli con altre applicazioni. È abbastanza probabile, se non certo, che il team di sviluppo stia ancora rifinendo la feature al fine di renderla completa in tutte le sue funzioni.

Come aggiornare Microsoft Edge Canary

Se volete provare il nuovo tool per scattare gli screenshot potete scaricare la versione Canary di Microsoft Edge tramite il badge del Play Store sottostante. Inutile sottolineare che si tratta di una versione non stabile del browser web – al pari di Google Chrome Canary, per intenderci – e pertanto non è indicata per un utilizzo giornaliero a causa di probabili crash e altre problematiche piuttosto comuni per un’applicazione in test.