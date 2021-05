Fino a qualche tempo fa la personalizzazione di uno smartphone era una operazione che richiedeva, nella maggior parte dei casi, lo sblocco dei permessi di root, con tutti i rischi di sicurezza connessi a tale operazione. Ora sono davvero poche le operazioni che richiedono tale procedura, e tra i produttori che permettono la maggior libertà di personalizzazione dell’interfaccia troviamo indubbiamente Xiaomi.

Grazie all’applicazione Temi, presente in tutti gli smartphone Xiaomi, è possibile personalizzare in molti modi l’aspetto del proprio smartphone. Non solo sfondi e icone però, ma anche schermate di avvio, che i più smanettoni conosceranno col termine di bootanimation, e le schermate di ricarica. Oggi vi spieghiamo come personalizzare tutti questi aspetti.

Come cambiare la bootanimation

La procedura per cambiare l’animazione di avvio è decisamente semplice e richiede davvero pochi passaggi. È infatti sufficiente appoggiarsi all’applicazione Temi per poterlo fare. Quello che richiede qualche tempo, e un po’ di pazienza, è la ricerca di un tema che includa una bootanimation, visto che al momento non esiste la possibilità di filtrare questo tipo do contenuti.

È tipico di Xiaomi mettere a disposizione dei propri utenti delle perle nascoste e renderle difficile a trovare, forse per aumentare la soddisfazione nel trovarle e utilizzarle. Vi riportiamo qui sotto una lista di temi che integrano una nuova animazione di avio, in molti casi presa da quelle di altre personalizzazioni (OneUI, FlymeOS, OxygenOS ecc.).

Una volta scaricato il tema non sarà necessario applicarlo, soprattutto se avete già applicato delle personalizzazioni ad alcuni elementi di sistema e non volete perderli. Vi basterà entrare nel vostro profilo, con l’icona in basso a sinistra, scegliere la voce Animazione di avvio per entrare nella schermata di selezione. A questo punto potete sceglie l’animazione che preferite tra quelle che avrete scaricato.

È inoltre possibile cambiare anche la melodia all’accensione, tramite la voce “Suono di avvio” che vi permette di scegliere un qualunque suono tra quelli di sistema, o da voi scaricato, da riprodurre insieme all’animazione di avvio. Una volta applicate le selezioni non vi rimane altro da fare se non riavviare lo smartphone, per godervi subito le modifiche apportate. A seguire l’elenco dei temi che dispongono di una bootanimation.

Cyberpunk2077

Decent Blue

DEEP PURPLE – UI

Exrtremely Dark v12

Azyteck – LineUI

Pure2 pro V12

Lite os V12

Pixel Experience Square 2

One UI Pro

Helllo white V12

Flyme 8

OXYGEN

Pixel 4 Dark

Android 12

12 iOS Beta

Galaxy S20

ROG mod v12

BACL

Mantra – LineUI

Right OS

JOY UI 12

Z.Bluer LineUi Vip

Saturn

Come cambiare la schermata di ricarica

Se invece vi siete stufati della classica schermata di ricarica di Xiaomi, potete sostituirla sempre attraverso l’applicazione temi. Ricordatevi che la nuova animazione sarà visibile solamente durante la ricarica cablata dello smartphone, quindi se utilizzate la ricarica wireless vedrete la tradizionale schermata del produttore cinese.

Ancora una volta dunque aprite l’app Temi, entrate nel profilo e scegliete “Personalizza tema”. Ora dovrete entrare nella sezione “Stile di sblocco” scegliere lo stile e premere sul pulsante “Personalizza” posto in basso. Alcune immagini non offrono personalizzazione, ma nella maggior parte dei casi potrete cambiare numerosi aspetti, inclusa la schermata di ricarica.

Sono davvero tantissime le possibilità di personalizzazione tra cui scegliere, spesso sono presenti almeno 2-3 animazioni di ricarica e la scelta tra vari stili, caratteri e scorciatoie da mostrare nella schermata di sblocco. Dopo aver apportato le modifiche non vi resta che collegare il caricabatterie e gustarvi le nuove animazioni.

Anche in questo caso non è possibile filtrare questo tipo di contenuti, vi lasciamo una breve lista di temi che includono il cambio di animazione di ricarica:

Ronix UI

ProGoogle Dual 2.0

Pure2 Pro v11

GREEN [Liquid]

Freedom (3 animazioni)

Donuts

Hello White v12 (5 animazioni)

Ovviamente se le novità applicate non dovessero essere di vostro gradimento potete sempre rimettere quelle predefinite da Xiaomi o applicare il tema classico che riporterà l’aspetto a quello di fabbrica, senza però toccare altre impostazioni di sistema.