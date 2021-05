La Festa della Mamma è ormai dietro l’angolo e per questa prima parte del mese di maggio 2021 Huawei ha pensato a diverse offerte e promozioni dedicate. Gli sconti riguardano diverse categorie di prodotti, che comprendono smartphone Android, tablet Android, notebook, wearable e non solo.

Le offerte del Huawei Store per la Festa della Mamma

Le promozioni a disposizione sul Huawei Store sono parecchie e permettono di portarsi a casa i dispositivi del marchio a prezzi ribassati, che si tratti di un bel regalo per la mamma tecnologica o meno. Si parte dal codice sconto “AMUM10” che consente di risparmiare il 10% sui prodotti selezionati fino al 10 maggio 2021, ma per tutto il mese troviamo 50 euro di sconto su alcuni smartphone Android (con codice AHW50), 5 o 7% di sconto su alcuni PC e non solo.

Ecco alcune delle offerte del Huawei Store per la Festa della Mamma.

Offerte smartphone e tablet Android (-10% con codice AMUM10 o AHW50 per 50 euro di extra sconto)

Offerte wearable e audio (-10% con codice AMUM10)

Offerte PC (-10% con codice AMUM10)

Su alcuni prodotti sui quali non risulta valido il codice per il 10% di sconto è disponibile fino a fine mese il codice AHW50 per 50 euro di extra sconto (smartphone), AHWPC5 o AHWPC7 (5% o 7% sui PC).

In più, Huawei regala un coupon del 12% ai membri della community che risponderanno a questo thread entro il 10 maggio 2021. Per scoprire tutte le proposte del Huawei Store per la Festa della Mamma potete seguire il link qui sotto.

