Samsung e Apple chiudono il Q1 2021 con ricavi oltre ogni aspettativa continuando a rappresentare le maggiori aziende al mondo in termini di ricavi provenienti dal ramo mobile.

Samsung Galaxy S21 fa volare i ricavi

Andando con ordine, il Q1 2021 di Samsung è cresciuto del 6% rispetto a quello dell’anno precedente arrivando quasi a sfiorare la soglia dei 60 miliardi di dollari di ricavi consolidati. L’ottima prestazione dell’azienda è dovuta soprattutto al lancio della famiglia Samsung Galaxy S21 e all’ottima risposta del mercato.

L’arrivo di dispositivi di fascia media della serie Galaxy A come ad esempio Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72, inoltre, molto probabilmente permetteranno all’azienda di chiudere il Q2 2021 con un ulteriore record di vendite. A tal proposito è ormai pensiero comune che nel prossimo trimestre i tassi di vendita torneranno ad essere simili se non superiori a quelli precedenti l’arrivo della pandemia, spinti dal lancio di nuovi terminali 5G e dall’arrivo di novità per quanto riguarda il settore degli smartphone piegabili.

Apple cresce del 31% in Europa

Venendo ad Apple, il colosso di Cupertino ha registrato un incredibile crescita nel primo trimestre del 2021 anche e soprattutto grazie al lancio della famiglia di iPhone 12. Focalizzandoci sulle prestazioni dell’azienda nel mercato europeo, è possibile notare come il distacco tra Samsung ed Apple sia sempre più sottile: l’azienda americana è crescita del +31% YoY conquistando il 28% del market share contro il 32% di Samsung.

I numeri, in dettaglio

Un rapporto pubblicato da Canalys mette a nudo le milioni di unità che le varie aziende hanno venduto nel corso del primo trimestre del 2021. Samsung si posiziona al primo posto con 76,5 milioni di smartphone commercializzati, una importante crescita rispetto ai 59,6 milioni del Q1 2020; Apple segue a stretto giro con 52,4 milioni di dispositivi nel Q1 2021 contro i 37,1 milioni del Q1 2020; Xiaomi al terzo posto con 49 milioni di smartphone venduti contro i 30,2 milioni del primo trimestre del 2020.

Il market share mondiale resta praticamente immutato per Samsung che continua a guidare la classifica con il 22%, mentre Apple si accontenta di +1% passando dal 14 al 15%. Storia diversa per Xiaomi che invece passa dall’11% del Q1 2020 al 14% del Q1 2021.

E gli altri?

Xiaomi è senza ombra di dubbio la compagnia che più di tutte sta macinando numeri da capogiro trimestre dopo trimestre. Nel Q1 2021 ha registrato una crescita YoY pari al +73% e ha conquistato il primo posto della classifica in Spagna e il secondo posto in Italia, di fatto mettendo a rischio l’egemonia di Samsung e Apple nel Vecchio Continente.

Purtroppo, come abbiamo visto qualche ora fa, Huawei continua a soffrire le gravi conseguenze del ban USA registrando un -77% nel Q1 2021.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Samsung