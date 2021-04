Mentre il mese di aprile si avvia alla conclusione, la nuova Chromecast con Google TV e Google Stadia stanno ricevendo una serie di novità funzionali interessanti, che ne miglioreranno sensibilmente l’esperienza di utilizzo.

Google Chromecast with Google TV: le novità di aprile

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato della certificazione HDR10+ ottenuta dalla Chromecast con Google TV, oggi invece vediamo quali altre novità sono state introdotte da Big G con l’aggiornamento del mese di aprile 2021.

L’update rilasciato presenta dimensioni significative – 166 MB – e porta con sé una serie di fix, ma anche delle nuove feature. La base rimane ancora Android 10 e la versione del firmware è la QTS1.210311.005, che contiene altresì le patch di sicurezza di aprile 2021 (erano ferme a dicembre 2020).

I nuovi “Advanced Video Controls” (controlli video avanzati), collocati nella sezione “Display & sound”, offrono un maggiore controllo sulle impostazioni relative all’HDR, ai profili colore, mentre risoluzione e refresh rate vengono semplicemente riposizionati dal menù Advanced. Inoltre, adesso è possibile impostare che HDMI-CEC si limiti ad accendere/spegnere la TV.

Tra i bug fix c’è quello relativo all’HDMI, che dovrebbe adesso consentire alla Chromecast con Google TV di individuare le migliori impostazioni per il display. Gli utenti che non facciano uso dell’ingresso Ethernet, inoltre, accoglieranno benvolentieri i miglioramenti riguardanti Wi-Fi a 5 GHz e Mesh.

Ecco il registro delle modifiche completo:

Advanced Video Controls setting for granular HDR formats, resolution/refresh rate, and color formats

HDMI hotplug improvements helping your Chromecast detect the best TV Settings available

Wi-Fi Improvements for 5Ghz and Mesh networks

Bluetooth Audio stuttering improvements in some Apps

HDMI-CEC can now be configured to turn on/off only the TV in settings

Security update: Android security patch level to April 2021

Installare il nuovo aggiornamento di aprile sulla vostra Chromecast con Google TV è semplicissimo: non dovete far altro che entrare nelle Impostazioni di sistema e da lì nel sottomenù System update. È presente anche un piccolo aggiornamento per Voice Remote, che passa dalla versione 24.5 alla 24.7.

Google Stadia tra novità e funzioni in arrivo

A partire da oggi viene colmata una delle più assurde lacune di Google Stadia: la versione web guadagna finalmente una barra di ricerca per reperire i giochi sullo store. È presente anche una rivisitazione dell’aspetto della libreria e non mancano neppure dei teaser su nuovi upgrade in arrivo nel prossimo futuro.

Per assurdo – parliamo pur sempre di Google –, al momento del lancio Google Stadia non aveva alcuna funzione di ricerca. Ciò era accettabile all’inizio per via dei pochi giochi che ne componevano la libreria, tuttavia nell’ultimo anno e mezzo il catalogo è cresciuto significativamente sia in termini di giochi disponibili, sia per gli add-on ad essi correlati.

Questa crescita ha reso la lacuna più pesante, complicando la ricerca dei titoli desiderati, ma per fortuna è acqua passata: finalmente, a partire da oggi, Google Stadia mette a disposizione una barra di ricerca con annessi suggerimenti durante la digitazione. Si parte dallo store nella web app e il roll out avverrà in maniera graduale.

Rimanendo nella web app di Google Stadia, è stato leggermente riorganizzato il catalogo, che ora permette di filtrare i titoli, ad esempio in base al genere o all’ultimo utilizzo. Inoltre, mentre finora era possibile abilitare la condivisione con la famiglia solo titolo per titolo, dovrebbe presto arrivare un nuovo sistema per gestire più agevolmente le condivisioni.

Purtroppo non sono stati indicati i tempi di rilascio delle nuove funzioni per l’app di Google Stadia per Android.

Google non si fa mancare qualche teaser sulle novità in arrivo: innanzitutto, gli utenti potranno giocare su Android direttamente dalla web app di Stadia, senza dover installare l’app dedicata. Al momento ciò è fattibile solo sfruttando la modalità desktop di Chrome.

Questo permetterà di sfruttare le funzioni presenti sulla web app ma non introdotte sulla controparte per Android, come lo streaming o le chat vocali. In ogni caso, l’app per Android rimane essenziale per connettere il controller di Stadia alla rete Wi-Fi, per ricevere notifiche e per aggiornare il firmware del controller.

Google vuole rendere Stadia più “social”, ad esempio aggiornando il tab Esplora – non presente nella web app – per accogliere scatti condivisi dagli amici, post del blog di Stadia e altro.

Infine, sia sulla web app che sull’app Android dovrebbe essere aggiunta la possibilità di cancellare in blocco sia immagini catturate che registrazioni.

