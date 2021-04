Gli smartphone sono ormai diventati per molti il principale metodo di collegamento con il mondo di Internet, persino più di PC desktop e notebook. Proprio per questo sono sempre di più i cybercriminali che scelgono Android e iOS come piattaforme sulle quali concentrare gli attacchi. Di conseguenza risulta fondamentale imparare a riconoscere i primi sintomi di un virus sullo smartphone, in modo da riuscire ad agire tempestivamente. In tal senso ci vengono in aiuto i consigli di Panda Security, azienda specializzata in sicurezza informatica.

Come individuare un virus sullo smartphone Android

Non sempre è così semplice riconoscere la presenza di un virus e di un malware a bordo dello smartphone: quest’ultimo potrebbe funzionare in modo del tutto normale (in apparenza), e un semplice calo nelle prestazioni potrebbe essere dovuto a diversi fattori, usura nel tempo compresa. Ecco gli 8 sintomi da tenere d’occhio e che potrebbero indicare che c’è qualcosa che non va:

consumo anomalo dei dati: un virus attivo potrebbe consumare dati in background addebiti fraudolenti: i trojan potrebbero effettuare acquisti in-app o iscrizioni ad account premium app che si chiudono: le app potrebbero non funzionare come dovrebbero, crashando e chiudendosi da sole popup: uno dei più fastidiosi, ma talvolta “innocui”; se compaiono a browser chiuso potrebbe esserci un adware scarsa durata della batteria: un virus o malware attivo in background potrebbe consumare molta batteria app sconosciute: alcuni trojan si mimetizzano come app legittime per ingannare surriscaldamento: il malware potrebbe mettere in difficoltà la CPU e occupare RAM anche quando lo smartphone non viene usato attivamente spam: un malware potrebbe riuscire a sottrarre dati sensibili e della rubrica e inviare messaggi ingannevoli ai contatti

Come rimuovere un virus e come proteggersi

Android, come del resto iOS, è un sistema vulnerabile a questo tipo di virus e malware. Se siete preoccupati per la vostra sicurezza potete installare uno degli antivirus a disposizione sul Google Play Store, magari optando per uno dei più conosciuti e affidabili, oppure effettuare scansioni periodiche con il software preinstallato sul vostro dispositivo. Naturalmente è fondamentale tenere attivato il Play Protect di Google.

Se ritenete di avere un virus sullo smartphone potete avviare quest’ultimo in modalità sicura o provvisoria (il come dipende dai produttori, ad esempio con Samsung basta tenere premuto sull’icona rossa “Spegni” nel menu di spegnimento) e disinstallare tutto il software di dubbia provenienza o sospetto (andate a ritroso cercando di ricordarvi cosa avete installato di recente). Come soluzione finale potrebbe essere necessario un reset ai dati di fabbrica, ma tenete conto che perderete tutti i vostri dati).

Ecco qualche altro consiglio per prevenire virus e malware:

scaricate solo app verificate e da fonti affidabili, come il Google Play Store

utilizzate reti Wi-Fi sicure con password o una VPN

verificare le autorizzazioni richieste dalle app prima di installarle o di concederle

tenete sempre aggiornato il sistema operativo all’ultima versione disponibile

non cliccate su link o messaggi sospetti (occhio ad allegati e tentativi di phishing)

Vi è mai capitato di incappare in un virus con il vostro smartphone Android? Raccontatecelo nel solito box qui in basso.