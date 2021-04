Il team di OnePlus non nasconde di essere particolarmente orgoglioso per l’importanza che riesce a dare ai feedback che riceve senza sosta dalla propria community di utenti per migliorare i vari telefoni dell’azienda e lo scorso anno si è spinto fino al punto di lanciare una campagna apposita per ottenere suggerimenti su quali funzionalità dovrebbero essere implementate su OxygenOS.

Ebbene, a distanza di diversi mesi una di queste funzionalità desiderate è sbarcata sulla serie OnePlus 8 con OxygenOS Open Beta 9: ci riferiamo a un contatore FPS che farà felici gli utenti che amano i videogame.

OxygenOS Open Beta 9 porta su OnePlus 8 e 8 Pro una feature desiderata dagli utenti

Il nome della nuova feature introdotta dal team del produttore cinese con OxygenOS Open Beta 9 su OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro è Data Monitor e può essere trovata all’interno della funzionalità Game Space (nella sezione Toolbox).

Grazie a tale strumento, gli utenti hanno la possibilità di monitorare le modifiche in tempo reale che riguardano FPS, CPU e GPU.

Questa è la sola nuova feature che è stata introdotta con OxygenOS Open Beta 9, che per il resto porta con sé la risoluzione di numerosi bug (come quelli relativi alla barra di stato, alle chiamate perse non visualizzate, allo screenshot esteso, all’anteprima delle immagini catturate con la fotocamera, alla calcolatrice, alla feature Ambient Display), il miglioramento del funzionamento della Galleria (in particolare per la visualizzazione delle anteprime) e le patch di sicurezza Android del mese di aprile 2021.

Come sempre, il team di OnePlus ci ricorda che, trattandosi di una versione Beta, tale update potrebbe non essere stabile e, pertanto, non è consigliato per un utilizzo quotidiano sul proprio dispositivo principale.

L’aggiornamento verrà inizialmente messo a disposizione di una ristretta cerchia di utenti e solo in un secondo momento raggiungerà gradualmente tutti.

