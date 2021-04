Il fine settimana in arrivo porterà due ghiotte offerte sul Huawei Store aventi ad oggetto gli smartphone premium Huawei Mate 40 Pro e Huawei P40 Pro+.

Le offerte che di qui a poco andremo a vedere nel dettaglio saranno valide solo sullo store online della casa cinese ed esclusivamente per le giornate di sabato 24 aprile e domenica 25 aprile.

Offerte Huawei Store: Mate 40 Pro e P40 Pro+

Tuttora tra gli smartphone più avanzati in circolazione e con ben pochi rivali per quanto riguarda il comparto fotografico, Huawei Mate 40 Pro e Huawei P40 Pro+ (ecco la nostra recensione) potrebbero rappresentare una scelta estremamente valida per tutti gli utenti disposti a soprassedere alla mancanza dei servizi di Google, sostituiti – com’è risaputo – dagli HMS e dallo store AppGallery.

Ecco, dunque, le offerte che saranno disponibili sul Huawei Store per il fine settimana (24 – 25 aprile 2021):

