L’operatore TIM lancia oggi una promozione dedicata a chi effettua una ricarica del credito telefonico utilizzando il metodo di pagamento Satispay tramite l’App MyTIM.

L’iniziativa è rivolta a tutti i clienti TIM prepagati e prevede una ricarica omaggio di 5 euro per chi sceglie di ricaricare il credito telefonico di almeno 15 euro utilizzando il metodo di pagamento Satispay dalle ore 00:00 del 16 Aprile 2021 alle ore 23:59 del 29 Aprile 2021.

La ricarica bonus di 5 euro non è in alcun modo rimborsabile o trasferibile, tuttavia è possibile ricaricare anche altri numeri TIM oltre al proprio.

Dopo aver scelto il metodo di pagamento Satispay per l’acquisto della ricarica, bisognerà inserire il numero di telefono associato all’account Satispay e andare sull’app Satispay per completare il pagamento. La richiesta sarà annullata se non si completa l’acquisto entro 15 minuti.

Satispay è un servizio di pagamento di proprietà dell’omonima azienda italiana che consente di pagare nei negozi, acquistare servizi e scambiare denaro con facilità. La piattaforma è basata su un’app gratuita collegata a un codice IBAN che permette agli utenti di usufruire di numerosi servizi.

