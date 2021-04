Whatsapp è pronta ad arricchire la sua versione Desktop grazie all’aggiunta delle chiamate e videochiamate, in arrivo per tutti.

La funzione era presente nella versione beta dell’app ma adesso, come comunica il tweet di WABetaInfo, il nuovo aggiornamento dovrebbe essere in fase di distribuzione a tutti gli utenti nel corso delle prossime ore.

Chiamate e videochiamate disponibili per tutti e crittografate su Whatsapp Desktop

E’ stata la stessa Whatsapp a comunicare ufficialmente l’aggiornamento grazie a una serie di slide nella sezione Storie dell’app in cui viene sottolineato come l’integrazione con la versione Desktop fornisca un’esperienza migliore grazie allo schermo più grande, e di come le chiamate e videochiamate siano sempre private e crittografate end-to-end.

L’implementazione delle chiamate e videochiamate nell’app è semplice e di immediata comprensione e avviene come vi aspettereste. All’apertura di una chat sarà sufficiente cliccare sulle icone del telefono o della videocamera, poste in alto a destra, per avviare una chiamata o videochiamata, proprio come avviene sulla controparte disponibile per iOS e Android da alcuni anni.

Il roll out dell’aggiornamento sta avvenendo proprio in queste ore, fateci sapere se anche voi avete ricevuto le chiamate e videochiamate e come valutate questa nuova funzione.

