Dal momento che le aziende utilizzano spesso i computer per gestire il proprio inventario, WhatsApp Business ora consente loro di creare e gestire il proprio catalogo dai client Web e desktop della piattaforma, in modo che possano gestire il loro catalogo attraverso uno schermo più grande.

WhatsApp Business ora permette di gestire i cataloghi anche tramite client

Oltre a poter creare e gestire cataloghi via client, WhatsApp ora offre alle aziende la possibilità di nascondere elementi specifici da un catalogo e tornare a visualizzarli quando saranno nuovamente disponibili.

Per nascondere un elemento da un catalogo è sufficiente andare in Impostazioni > Strumenti aziendali > Catalogo e poi in Altre opzioni dal menu a tre punti e infine su Nascondi.

Gli elementi possono anche essere nascosti anche in blocco tramite una pressione prolungata su uno degli elementi per attivate la selezione multipla. È tuttavia possibile tornare a visualizzare gli elementi precedentemente nascosti andando alla pagina dei dettagli del prodotto e selezionando Scopri sempre nella voce Altre opzioni.

Per chi non lo sapesse, la funzionalità catalogo è stata introdotta da WhatsApp alla fine del 2019. L’azienda afferma che sulla sua piattaforma sono presenti oltre 8 milioni di cataloghi aziendali.

Recentemente WhatsApp ha abilitato la possibilità di sfruttare i Deep Link per effettuare il download di qualsiasi Sticker Pack ufficiale, eliminando la necessità di visitare WhatsApp Sticker Store.

