La penuria di chip a livello mondiale ha complicato i programmi sia per l’industria automobilistica che per quella dell’elettronica di consumo. L’ultimo prodotto a essere vittima eccellente di questa carenza di semiconduttori sembra essere lo smartphone Google Pixel 5a.

La produzione di Google Pixel 5a sarebbe ferma per problemi di fornitura

Secondo il noto informatore John Prosser lo sviluppo di questo smartphone è in stallo a causa di problemi di fornitura dei chip, pertanto il gigante di Mountain View avrebbe deciso di continuare a vendere Google Pixel 4a e Pixel 4A 5G durante tutto il 2021.

Le indiscrezioni trapelate finora suggerivano che Google Pixel 5a sarebbe semplicemente una versione aggiornata di Google Pixel 4a 5G, uno tra i migliori smartphone in termini di rapporto qualità/prezzo, grazie anche all’impiego di alcune delle migliori fotocamere e al supporto software fornito.

Un annuncio per Pixel 5a era atteso in occasione del Google I/O in programma per il prossimo mese o all’inizio di giugno, ma ora il focus dell’evento per sviluppatori di Google dovrebbe essere Android 12 e forse Pixel Watch.

Tuttavia Google Pixel 5a non sarebbe il primo dispositivo a essere saltato a causa dei problemi di fornitura di chip. Samsung sta rinviando il suo Galaxy Note21 per lo stesso motivo e anche Apple non è immune.

Sebbene la gamma iPhone non sia stata ancora influenzata dalla mancanza di chip, la produzione di alcuni MacBook e iPad è stata ritardata.

