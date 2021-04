Numerosi utenti muniti di Google Pixel 4, Google Pixel 4a e Google Pixel 5, stanno sperimentando numerosi problemi per quanto riguarda il playback a risoluzione HD su Netflix. Il problema alla base di tutto ciò dovrebbe essere un bug che va a toccare il livello di protezione Widevine DRM che, invece di essere impostato su L1, passa a L3.

Niente playback a risoluzione HD

Come abbiamo visto all’interno della nostra guida su cos’è Widevine DRM e i vari livelli necessari alla riproduzione di contenuti video protetti dal Digital Rights Management, uno smartphone munito di Widevine DRM L3 può solo trasmettere contenuti video a risoluzione 480p in quanto non possiede il Trusted Execution Environment (TEE).

Lo stesso identico problema viene discusso anche all’interno del forum di supporto ufficiale di Google, dove alcuni utenti dichiarano di essere entrati in contatto con il bug a seguito dell’installazione dell’aggiornamento di sicurezza relativo al mese di aprile. Come abbiamo visto all’interno della nostra guida linkata poco più in alto, la maggior parte degli smartphone Android (e ovviamente anche i Google Pixel) supportano il livello L1 di Widevine DRM e quindi la riproduzione di contenuti video a massima risoluzione e in HDR.

Purtroppo, ad oggi, non ci sono scorciatoie per aggirare il problema; in attesa di ricevere una dichiarazione da parte di Google non ci resta altro che armarci di pazienza. C’è da dire, però, che il bug colpisce una piccolissima percentuale di utenti Google Pixel; anche noi, nel nostro piccolo, non abbiamo riscontrato alcun problema con i vari Google Pixel presenti in redazione.

Avete notato qualche problema a seguito dell’aggiornamento alle patch di sicurezza di aprile di Google? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.