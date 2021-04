Se qualcuno vi dicesse che un importante pezzo di Xiaomi Mi Band 5 è finito all’interno di Xiaomi Mi 11 Ultra, l’attuale punta di diamante della produzione Xiaomi ci credereste? Sembra strano ma è proprio così, la conferma arriva da Lei Jun, CEO e co-fondatore del colosso cinese.

Xiaomi Mi Band 5 all’interno di Mi 11 Ultra

Detta così potrebbe sembrare che Xiaomi sia andata al risparmio, riciclando chissà quale componente dalla sua smartband che si trova in commercio a una ventina di euro. In realtà a essere “riciclato” è stato il piccolo schermo AMOLED da 1,1 pollici della fitness band, che ha trovato il suo posto nella parte posteriore del nuovo smartphone, all’interno del colossale inserto che racchiude la tripla fotocamera.

A svelare questo interessante particolare è stato proprio Lei Jun nel corso di una trasmissione in Cina, senza però precisare se lo schermo è stato recuperato dalle giacenze di magazzino di Xiaomi Mi Band 5, che proprio nei giorni scorsi ha visto arrivare la sostituta Xiaomi Mi Band 6, o se invece sono stati ordinati nuovi stock di schermi AMOLED dal proprio fornitore.

Sicuramente la scelta di utilizzare un componente conosciuto ha permesso a Xiaomi di contenere i costi di produzione e di ricerca, visto che gli ingegneri della compagnia asiatica già conoscono tutte le caratteristiche del piccolo schermo.

Ricordiamo che Xiaomi Mi 11 Ultra arriverà anche sui mercati occidentali a 1.199 euro, un prezzo sicuramente elevato ma in linea con la sua scheda tecnica. Ricordiamo che oltre allo schermo QHD da 6,81 pollici, lo smartphone può contare su uno Snapdragon 888 con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore da 50 megapixel e due sensori da 48 megapixel (di cui uno con lente periscopica) e una batteria da 5.000 mAh con ricarica wireless e cablata a 67 watt.

Al momento Xiaomi non ha fornito indicazioni in merito alla data in cui Mi 11 Ultra sarà commercializzato nei mercati globali, ma non mancheremo di informarvi non appena le informazioni saranno disponibili.