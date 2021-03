L’arrivo di Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite e anche Xiaomi Mi 11 Pro non ha distratto il team di sviluppo del colosso cinese per quanto riguarda i piani di rilascio della MIUI 12.5 per gli smartphone supportati.

Novità aggiornamento 12.5.1.0.RJJCNXM per Xiaomi Mi 10 Ultra

Infatti, in queste ore, come riportano i colleghi di Gizmochina, gli utenti muniti di Xiaomi Mi 10 Ultra stanno ricevendo la versione finale della MIUI 12.5. La build 12.5.1.0.RJJCNXM, attualmente in fase di rilascio in Cina, rende lo smartphone Xiaomi Mi 10 Ultra il primo in assoluto a montare la nuova versione della personalizzazione Android che l’azienda aveva svelato per la prima volta durante il lancio di Xiaomi Mi 11 5G.

Come aggiornare Xiaomi Mi 10 Ultra

L’aggiornamento 12.5.1.0.RJJCNXM per Xiaomi Mi 10 Ultra è attualmente in rilascio in Cina, come abbiamo sottolineato nel capitolo precedente. Trattandosi della build “Stable Beta“, è inizialmente rilasciata per un numero ristretto di utenti al fine di testarne la stabilità generale e scongiurare la comparsa di bug critici sfuggiti alla fase di test interno.

Una volta conclusa tale fase, la stessa versione sarà rilasciata a tutti gli utenti tramite un semplice aggiornamento OTA da scaricare attraverso l’apposito pannello degli aggiornamenti software presente nelle impostazioni della MIUI.

Aggiornamento 15:15. Xiaomi Mi 11 5G si aggiunge a Xiaomi Mi 10 Ultra nel ricevere la MIUI 12.5. Lo smartphone di fascia alta si aggiorna in Cina con il firmware 12.5.1.0.RKBCNXM che porta con sé l’ultima versione della MIUI 12 e le patch di sicurezza di marzo.

