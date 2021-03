Gli smartphone sempre più potenti e dotati di display abbondanti negli ultimi anni hanno dato un duro colpo al settore delle console gaming ma, stando alle ultime indiscrezioni, Qualcomm starebbe valutando l’ipotesi di scendere in campo in questo mercato con un proprio dispositivo che potrebbe ricordarne un altro molto popolare come Nintendo Switch.

Da anni si vocifera del desiderio di Qualcomm di lanciare un proprio dispositivo nel settore dell’elettronica di consumo e l’occasione giusta sarebbe proprio una console gaming basata su Android, animata dai processori dell’azienda e caratterizzata da un form factor non particolarmente comune.

Cosa sappiamo della prima console gaming di Qualcomm

Stando a quanto reso noto dallo staff di Android Police, che ha avuto modo di vedere alcune immagini di una versione non definitiva di questo dispositivo di Qualcomm, il suo design ricorda quello di Nintendo Switch (il device nell’immagine in alto), presenta dei controller sulle parti desta e sinistra che possono essere staccati e ha uno spessore maggiore rispetto a quello dei normali smartphone e ciò, nei progetti dell’azienda statunitense, dovrebbe essere d’aiuto per la dissipazione del calore, consentendo al processore a lavorare a frequenze più elevate senza problemi.

Tra le altre feature della console gaming di Qualcomm vi dovrebbero essere una batteria da 6.000 mAh (che supporta la tecnologia di ricarica rapida Quick Charge) e un display con una diagonale da 6,65 pollici.

Come Nintendo Switch, anche il nuovo device di Qualcomm supporterà la possibilità di visualizzare i contenuti su una TV o un monitor esterno (non è chiaro se ciò avverrà grazie a una porta mini HDMI o a quella di ricarica USB Type-C) e dovrebbe vantare uno slot MicroSD e l’ormai immancabile supporto alla connettività 5G.

Dal punto di vista software, infine, il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo Android 12 e poter contare su un launcher personalizzato e sul pieno supporto alle applicazioni e ai servizi di Google, incluso ovviamente il Google Play Store, al quale si potrebbe aggiungere un portale di contenuti realizzato da Qualcomm.

Il possibile lancio nel 2022

Negli attuali progetti dell’azienda statunitense il lancio di questo dispositivo è in programma per il primo trimestre del 2022 (quindi dovrebbe essere animato dalla prossima generazione di processori Qualcomm Snapdragon) e il suo prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 300 dollari.

Appuntamento alle prossime indiscrezioni che, ne siamo certi, non si faranno attendere troppo.