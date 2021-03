Nelle ultime ore numerosi utenti Android stanno andando incontro ad un particolare bug che causa il crash di un alto numero di applicazioni senza alcun motivo, di punto in bianco. Secondo quanto pubblicato anche sul nostro gruppo Facebook, sembra che la maggior parte degli utenti interessati da questo bug siano quelli muniti degli ultimi smartphone Samsung – Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy A50 e Samsung Galaxy A70 -, sebbene siano presenti anche alcuni con smartphone Google Pixel, Motorola e OnePlus.

Crash delle app senza motivo

Molti utenti hanno notato che il bug in questione possa essere in qualche modo legato ad Android System WebView, un tool utilizzato da moltissimi sviluppatori che permette di renderizzare pagine web all’interno delle app senza aprire vere e proprie istanze Chrome. Android System WebView è utilizzato in tantissimi modi differenti, come ad esempio le fasi di login in-app senza l’avvio di Google Chrome. È usato però anche in applicazioni di musica come Spotify, Amazon Shopping, applicazioni email che crashano ad ogni apertura, ma non solo.

Come risolvere il bug (temporaneamente)

L’utente u/WatfordHert ha scoperto che il bug in questione può essere temporaneamente risolto aggiornando o disinstallando gli aggiornamenti di Android System WebView dal proprio smartphone Android. È possibile farlo in due metodi:

Tramite Play Store: avviare lo store di Google; entrare nel menu “Le mie app e i miei giochi“; tappare sulla voce Installate; cercare l’applicazione Android System WebView > tappare sulla voce “Aggiorna” o “Disinstalla” nel caso non comparisse alcun aggiornamento.



Tramite Impostazioni Android: entrare all’interno delle Impostazioni del proprio smartphone; cercare la voce “Applicazioni”; individuare l’applicazione Android System WebView > tappare sui tre pallini in alto a destra > Disinstalla aggiornamenti.



Come sottolineano i colleghi di 9to5google, un portavoce di Google ha dichiarato che “siamo a conoscenza di un problema con WebView che causa il crash di alcune applicazioni Android. Stiamo lavorando per sistemare il problema e un fix è in lavorazione.”, e così è stato fatto, nel giro di poche ore Google ha già rilasciato un aggiornamento correttivo.