Sapete che a Milano si nasconde la prima concept-house europea destinata alla Generazione Z? Si chiama DefHouse e, al suo interno, otto giovani influencer con un’età compresa tra i 16 e i 20 anni conducono la propria esistenza alternando momenti di svago, momenti di formazione e momenti creativi in cui dare vita a nuovi contenuti da condividere sui Social. Un esperimento nato dall’idea di Luca Casadei, Giuseppe Greco e poi firmata dalla Web Stars Channel, una compagnia digitale specializzata nella creazione di contenuti, nonché punto di riferimento per tutti quei brand che scelgono di comunicare e integrare le nuove generazioni nel proprio marketing. L’intento è quello di aprire una finestra sul mondo dei più giovani, capire il loro stile di vita e dare loro l’opportunità di coltivare il proprio talento.

OPPO collabora con la DefHouse mettendo la sua tecnologia al servizio della Gen Z

Anche OPPO è entrata nella DefHouse, offrendo la propria tecnologia ai giovani creatori di contenuti che desiderano innalzare la qualità della propria attività sui diversi canali Social. Per tutto l’anno, OPPO offrirà alla DefHouse i nuovi smartphone di fascia alta della famiglia Find X3, oltre a prodotti audio e wearable. Di cosa stiamo parlando? Degli auricolari wireless Enco X e dello smartwatch OPPO Watch, grazie al quale i ragazzi potranno monitorare i loro allenamenti e il proprio stato di salute.

Con il nuovo OPPO Find X3 e gli auricolari Enco X, i giovani creativi avranno sicuramente modo di esprimere al meglio il loro potenziale creativo realizzando video e foto di qualità altissima e immergendosi completamente nelle performance, specie se si tratta di contenuti che hanno a che fare con il ballo o il canto.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Defhouse e di portare la nostra tecnologia all’interno della prima concept house in Italia pensata per far crescere il talento dei più giovani. Consideriamo la tecnologia come una forma d’arte e attraverso questo concetto vogliamo stimolare le persone, ma soprattutto i giovanissimi, a fare sempre meglio e a farlo in modo creativo”, commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia. “Defhouse è un’esplosione di colore che risveglia la creatività di questi giovani talenti e anche il nostro. Infatti, insieme al nostro claim Riscopri il Colore, lanciato in occasione della presentazione della nuova famiglia di smartphone OPPO Find X3, vogliamo dare l’opportunità a tutti i ragazzi di riscoprire miliardi di sfumature di colore che ogni giorno ci circondano e far emergerela loro creatività, diventando il loro supporto tecnologico quotidiano, in tutto e per tutto”.