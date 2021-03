Da diversi anni a questa parte la qualità della fotocamera degli smartphone è diventato uno dei criteri più importanti a cui presta attenzione un nuovo acquirente quando è in procinto di acquistare un nuovo smartphone, motivo per cui importanti colossi come Samsung stanno iniziando a “portare” sulla fascia media tecnologie un tempo esclusive degli smartphone di fascia alta, come abbiamo potuto notare durante la presentazione di Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72.

Un sensore di dimensioni incredibili

Huawei, checché se ne dica del suo andamento nel mercato mobile per via del ban USA, è una delle più importanti aziende quando si parla delle fotografia su mobile, molto spesso ai vertici della classifica (se non all’apice) di DxOMark per quanto riguarda la qualità delle fotocamere presenti sui terminali di fascia alta. Come ormai sappiamo da diversi mesi, il colosso cinese è impegnato nello sviluppo della serie Huawei P50, ed in queste ore un inedito rumor ci svela alcune delle presunte caratteristiche del sensore fotografico principale.

Un leaker ha pubblicato su Weibo alcune informazioni sul sensore di Huawei P50 che, secondo le sue fonti, sarebbe un Sony IMX – forse serie 700 o 800 – con 1/1,18 pollici di dimensione. L’incredibile dimensione del sensore sarebbe alla base dell’ipotetico design di Huawei P50 che vedrebbe un camera bump posteriore come mai visto prima in uno smartphone – sempre se non si considera quello di Xiaomi Mi 11 Pro con il display posteriore.

Con un sensore principale di queste dimensioni, Huawei vuole tornare ad essere la regina incontrastata della fotografia su mobile.