Possedete uno smartphone Samsung e credete di conoscere ogni funzione della One UI? Probabilmente è così, ma siamo quasi certi che non avete mai sentito parlare di Gallery Labs. Se, come presumiamo, questo nome non accende nessuna lampadina nel vostro cervello, in questa breve guida vi mostriamo come attivare questo pannello nascosto all’interno dell’applicazione Samsung Gallery.

Come attivare Samsung Gallery Labs

Non ci vuole molto per attivare Gallery Labs di Samsung tramite l’applicazione Samsung Gallery, ma ci teniamo a precisare fin da subito che alcune opzioni potrebbero variare in base alla versione della One UI di Samsung installata sul vostro dispositivo. Se, infatti, avete a portata di mano uno smartphone con la One UI 2.5, come nel nostro caso, ritroverete le stesse opzioni che vedete nella galleria qui basso; diversamente, se siete fra i tanti che utilizzano la One UI 3.0 o la recentissima One UI 3.1, allora è probabile che saranno disponibile funzioni aggiuntive.

Fatta questa doverosa premessa, siamo finalmente pronti a scoprire come attivare Samsung Gallery Labs. Innanzitutto bisogna avviare l’applicazione Samsung Gallery, tappare sui tre pallini in alto a destra di fianco la lente d’ingrandimento e selezionare la voce “Impostazioni”. Una volta entrati all’interno del menu delle impostazioni dell’app, è necessario scorrere in basso, tappare sulla voce “Informazioni su Galleria” e tappare ripetutamente sul numero della versione dell’app fin quando non compare a schermo il messaggio “[Labs] Gallery is enabled“.

Fatto ciò è necessario tornare alla schermata precedente e individuare il nuovo pannello “Gallery Labs”. Al suo interno sono disponibili una serie di “impostazioni avanzate” che normalmente non è possibile sfruttare senza attivare questa feature.